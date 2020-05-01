Хавбек «Шальке» Маккенни о Дональде Трампе: «Его можно назвать расистом»

Американский хавбек подверг критике президента США Дональда Трампа за поведение на фоне протестов в стране.

21-летний хавбек 30 мая сыграл в матче Бундеслиги против «Вердера» (0:1) с повязкой в память об афроамериканце Джордже Флойде, погибшем после задержания полицейским: «Правосудие для Джорджа».

«На мой взгляд, его можно назвать расистом. Я не думаю, что Трамп подходит на роль президента.

Мне он кажется невежественным. Я его не поддерживаю», – сказал Маккенни в интервью Bild.

Также футболист заявил, что не хотел бы встречаться с Трампом.

«Это правда, даже если бы у меня была такая возможность. Я не хочу ни о чем с ним говорить», – добавил Маккенни.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда