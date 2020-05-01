Хавбек «Шальке» Маккенни о Дональде Трампе: «Его можно назвать расистом»

Теги Шальке сборная США по футболу бундеслига Германия Политика Уэстон Маккенни Дональд Трамп Джордж Флойд Футбол

Американский хавбек «Шальке» Уэстон Маккенни подверг критике президента США Дональда Трампа за поведение на фоне протестов в стране.

21-летний хавбек 30 мая сыграл в матче Бундеслиги против «Вердера» (0:1) с повязкой в память об афроамериканце Джордже Флойде, погибшем после задержания полицейским: «Правосудие для Джорджа».

«На мой взгляд, его можно назвать расистом. Я не думаю, что Трамп подходит на роль президента.

Мне он кажется невежественным. Я его не поддерживаю», – сказал Маккенни в интервью Bild.

Также футболист заявил, что не хотел бы встречаться с Трампом.

«Это правда, даже если бы у меня была такая возможность. Я не хочу ни о чем с ним говорить», – добавил Маккенни.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья