Хавбек «Шальке» Маккенни о Дональде Трампе: «Его можно назвать расистом»

Американский хавбек «Шальке» Уэстон Маккенни подверг критике президента США Дональда Трампа за поведение на фоне протестов в стране.
21-летний хавбек 30 мая сыграл в матче Бундеслиги против «Вердера» (0:1) с повязкой в память об афроамериканце Джордже Флойде, погибшем после задержания полицейским: «Правосудие для Джорджа».
«На мой взгляд, его можно назвать расистом. Я не думаю, что Трамп подходит на роль президента.
Мне он кажется невежественным. Я его не поддерживаю», – сказал Маккенни в интервью Bild.
Также футболист заявил, что не хотел бы встречаться с Трампом.
«Это правда, даже если бы у меня была такая возможность. Я не хочу ни о чем с ним говорить», – добавил Маккенни.
Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда