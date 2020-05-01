Кокорин о тюрьме: «В нашей стране это может коснуться любого. Научить чему-то не может»

Нападающий , играющий в аренде в , вспомнил о времени, проведенном в тюрьме за участие в драках в центре Москвы с хавбеком Павлом Мамаевым.

– Тебя поменяла жизнь после того, где ты побывал?

– Чему-то научила – точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, – любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них.

Что-то нового оттуда... Я прикоснулся и увидел, как это все выглядит. Это ужасно – никому в жизни не желаю. Кстати, с ребятами с Украины познакомился, хорошие пацаны.

Научить чему-то точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это единственное.

Это такие истины, которые мы все понимаем, но думаем, что нас не коснется. В нашей стране может коснуться любого, это точно. Лишний раз надо аккуратненько, не дай бог, – сказал Кокорин в разговоре с Александром Алиевым.

Похоже, Кокорин не останется в «Зените»: признался Алиеву, что с нынешним руководством «не пошло». И рассказал, что Рами хвастался сексом с Памелой