Илья Геркус: «Локомотив» – это «Клан Сопрано», Семин – крестный отец»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сравнил устройство клуба с сериалом.
– Почему Семин конфликтовал со всеми в последнее время?
– В последнее время?
– Вы – да, Смородская – да, Кикнадзе – да. Что это?
– Это роль, такое амплуа. «Локомотив» – это сериал. Главный тренер противостоит – у него такая роль. И он как-то должен изображать.
– Это похоже на итальянскую семью?
– Да, конечно. Это вот такой отец, падре. И к нему приходят постоянно...
– Крестный.
– Да, крестный отец. К нему приходят, и он так смотрит на них (изображает презрение – прим. Sports.ru) и потом начинает: не то, не то.
– Это какой сериал?
– «Клан Сопрано».
– «Локомотив» – это «Бумажный дом». Вас же обвиняют в растрате средств.
– Премий.
– А вы продолжаете жить на премии, которые выписали сами себе?
– Нет, у меня есть все же источники. Хотя премии – да, были.
– Но у вас остались те деньги?
– Нет, тех уже нет, – сказал Геркус на канале «Коммент. Шоу» в YouTube.