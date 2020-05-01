Мещеряков о Дзюбе: «4 млн евро зарплаты и 1 млн евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Ранее экс-гендиректор железнодорожников Илья Геркус заявил, что Дзюба был готов перейти в «Локомотив», но Мещеряков выступил против.
«Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 млн евро зарплаты и 1 млн евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог.
А быть добрым за чужой счет всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева», – заявил Мещеряков.
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