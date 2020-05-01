Мещеряков о Дзюбе: «4 млн евро зарплаты и 1 млн евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог»

Председатель совета директоров прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе форварда .

Ранее экс-гендиректор железнодорожников заявил, что Дзюба был готов перейти в «Локомотив», но Мещеряков выступил против.

«Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 млн евро зарплаты и 1 млн евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог.

А быть добрым за чужой счет всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева», – заявил Мещеряков.

Юрий Семин: «Геркус говорит правду – Дзюбу забраковали в «Локомотиве»