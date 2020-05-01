Мещеряков о Дзюбе: «4 млн евро зарплаты и 1 млн евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Илья Геркус Анатолий Мещеряков Чемпионат.com Футбол

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее экс-гендиректор железнодорожников Илья Геркус заявил, что Дзюба был готов перейти в «Локомотив», но Мещеряков выступил против.

«Мне как человек Геркус неинтересен. Что касается Дзюбы, то 4 млн евро зарплаты и 1 млн евро за аренду «Локомотив» себе позволить не мог.

А быть добрым за чужой счет всегда легко. Лучше бы отдельные люди вспомнили, как они покупали Медведева», – заявил Мещеряков.

Юрий Семин: «Геркус говорит правду – Дзюбу забраковали в «Локомотиве»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья