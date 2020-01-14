Стерлинг о расизме: «Он стал нормой. К проблеме не относятся достаточно серьезно»

Полузащитник Рахим Стерлинг высказался о проблеме расизма в футболе.

– Вы упорно боретесь с расизмом. Вы страдали от расизма со стороны болельщиков и медиа. Вы научились с этим жить?

– Да, сегодня это одна из тех вещей, который стали нормой. Теперь уже часто можно увидеть, как футболисты уходят с поля по своей воле.

Грустно это видеть, но, думаю, это одна из проблем, к которой не относятся достаточно серьезно. Люди говорят, что серьезно относятся к этому, но из месяца в месяц одно и то же происходит повсюду.

Если бы речь шла о других объектах [оскорблений] или о том, что люди комментируют чью-то ориентацию, думаю, это воспринималось бы гораздо серьезнее, чем разговор о чьем-то цвете кожи.

- Вас даже критиковали за то, что вы совершаете покупки в Primark.

– Именно, и если проблема не в том, чтобы делать покупки там, она в другом – вы не можете никому давать понять, сколько зарабатываете, а также говорить: «Мне нельзя делать покупки там, где я хочу, потому что я зарабатываю определенную сумму денег».

Люди просто удивлены и говорят о том, куда я хожу за покупками, – сказал Стерлинг.

Форвард «Порту» забил победный гол и ушел с поля из-за расистских оскорблений. Его пытались остановить даже свои