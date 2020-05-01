Балтача об отказе Оздоева перейти в «Брайтон»: «Правильно сделал. Какой смысл уходить из команды, которая играет в ЛЧ?»

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР, а ныне тренер академии «Чарльтона» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Зенита» отклонил предложение .

– И правильно сделал! «Брайтон» находится в трех очках от зоны вылета, а тренирует эту команду англичанин Грэм Поттер. О местных тренерах у меня невысокое мнение. В последний раз английская команда выигрывала чемпионат страны под руководством доморощенного специалиста в начале 90-х.

Какой смысл Оздоеву уходить из команды, которая играет в Лиге чемпионов? В элитный клуб АПЛ гораздо проще перейти как раз из , чем из «Брайтона» или «Борнмута». Да и финансовые условия, которые могут предложить в клубе-аутсайдере английской Премьер-лиги, если и лучше, чем в российской, то на самую малость.

– За российским футболом скауты клубов следят?

– За участниками еврокубков – точно. Да и вообще скауты английских клубов стремятся следить за всеми мало-мальски интересными футболистами, – сказал Балтача.