Робби Фаулер: «Вернер недостаточно хорош для «Ливерпуля»

Экс-форвард «Ливерпуля» высказался о срыве трансфера нападающего в мерсисайдский клуб.

Бывший футболист написал колонку о немецком игроке с заголовком «Тимо Вернер талантлив, но он просто недостаточно хорош для «Ливерпуля».

«Я слышал шум вокруг Тимо Вернера в последние недели, но я не большой поклонник. Понимаю, что он талантливый игрок, в некоторых матчах он блистает, что подчеркивает его уровень.

Но соответствует ли Вернер уровню нынешней тройки «Ливерпуля»? Как по мне, нет. И, очевидно, мои тезисы пройдут проверку в следующем сезоне, если он перейдет в «Челси».

Я видел разочарование некоторых болельщиков «Ливерпуля», когда они поняли, что он, вероятно, не перейдет из «Лейпцига» в «Ливерпуль». Создается впечатление, что он Марко ван Бастен, игрок мирового уровня, который мог бы перейти в любую команду.

Я наблюдал за ним несколько раз, и в его игре есть вещи, которые мне нравятся и которыми я восхищаюсь. Но достаточное ли влияние он оказывает? Как по мне, нет.

Соответствует ли уровню тех игроков, на позицию которых вы подписываете его? Не в . Может быть, в «Челси», – написал Фаулер.

Вернер едет в «Челси»: «Ливерпуль» внятно объяснил отказ Клоппу, а Грановская провернула трансфер онлайн