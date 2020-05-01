Директор «Лейпцига» об уходе Вернера: «Мы с «Челси» еще не контактировали»

Директор Оливер Минтцлафф прокомментировал информацию о том, что форвард перейдет в за 60 млн евро.

«Главное было продлить с ним контракт, что мы и сделали прошлым летом. Естественно, мы добавили опцию выкупа, чтобы у него была возможность сделать следующий шаг. И теперь Тимо, а не мы, контролирует ситуацию.

На данный момент он опцию еще не активировал. Также никто, включая «Челси», с нами не контактировал о трансфере. Поэтому нам нечего сообщать, Вернер – игрок «Лейпцига».

Несколько недель назад он сообщил, что работает над трансфером. С тех пор ничего не изменилось», – цитирует Минтцлаффа Football Italia со ссылкой на Sky Sports Deutschland.

По данным источника, трансфер нападающего в лондонский клуб состоится на следующей неделе.