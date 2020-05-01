Клопп о Вернере и Хавертце: «Придется объясняться, если будем урезать игрокам зарплату и покупать новичков за 60 млн фунтов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о возможном приобретении хавбека «Байера» Кая Хавертца и форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

«На этой планете хватает хороших игроков. Тимо Вернер – отличный игрок, Кай Хавертц – отличный игрок.

Подходящий момент, возможности – все должно совпасть. Шесть, семь недель назад мы не знали, сможем ли еще сыграть в этом сезоне. Если бы мы не смогли доиграть вторую часть сезона, мы бы задавались вопросом: «Хорошо, а когда мы снова сможем играть?» Теперь же все встает на верный путь.

Мы ведем себя так, словно все нормализовалось, но это не так. Чтобы снова играть, мы используем маленькую лазейку.

Все остальное мы увидим тогда, когда оно случится. Сейчас нельзя прикидываться, будто в будущем все будет хорошо.

Сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10-15 первых матчей.

Вип-зоны будут пустовать, билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и все станет несколько иначе.

Нам придется объясняться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время приобретать футболистов за 50-60 миллионов фунтов», – сказал Клопп Sky Germany.