Ван дер Варт об эгоистах: «Роналду был раздосадован, когда «Реал» выиграл 6:0, а он не забил»

Бывшие игроки «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт и Питер Крауч порассуждали на тему эгоизма в футболе.
«Для меня был важен сам факт победы в матче, но не то, кто забил. Это чувство было прекрасно. Однако многие нападающие очень эгоистичны.
Я играл с Криштиану Роналду [в «Реале»]. Дома мы обыграли хихонский «Спортинг» со счетом 6:0, я сделал хет-трик, но Роналду не забил.
В раздевалке он был очень раздосадован! Мы бы с тобой пили пиво!» – сказал ван дер Варт.
«Вот почему у нас была связь! Погоди, у нас [в «Тоттенхэме»] ведь тоже была парочка таких недовольных, не так ли? Роман Павлюченко и Джермейн Дефо были, скажем так, не самыми снисходительными игроками!» – вспомнил Крауч.
Крауч, Роналду, Рамос и Бэйл попали в символическую сборную ван дер Варта