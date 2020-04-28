Ван дер Варт об эгоистах: «Роналду был раздосадован, когда «Реал» выиграл 6:0, а он не забил»

Бывшие игроки «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт и порассуждали на тему эгоизма в футболе.

«Для меня был важен сам факт победы в матче, но не то, кто забил. Это чувство было прекрасно. Однако многие нападающие очень эгоистичны.

Я играл с [в ]. Дома мы обыграли хихонский «Спортинг» со счетом 6:0, я сделал хет-трик, но Роналду не забил.

В раздевалке он был очень раздосадован! Мы бы с тобой пили пиво!» – сказал ван дер Варт.

«Вот почему у нас была связь! Погоди, у нас [в ] ведь тоже была парочка таких недовольных, не так ли? и Джермейн Дефо были, скажем так, не самыми снисходительными игроками!» – вспомнил Крауч.

Крауч, Роналду, Рамос и Бэйл попали в символическую сборную ван дер Варта