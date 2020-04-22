Глава ВЭБ Шувалов о ЦСКА: «Прорабатываем возможность привлечения зарубежных инвесторов»

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что у ЦСКА могут появиться иностранные спонсоры.

Месяц назад госкорпорация завершила сделку по приобретению 77,63% акций красно-синих в рамках конвертации долга клуба.

— Насколько ВЭБ долгосрочный инвестор для ЦСКА? Есть ли у Гинера право обратного выкупа и на каких условиях?

— Да, у него есть такое право. Мы договаривались, что входим в этот проект на 3–5 лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре .

Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ [Российский фонд прямых инвестиций] мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов.

— В сам клуб?

— Да.

— Кризис убил экономику ЦСКА на этот год?

— Про этот год мы еще не знаем. Люди устали сидеть дома. При хорошем креативном подходе можно весь комплекс «ВЭБ Арены» использовать не только для спортивных, но и для культурно-массовых мероприятий. Тогда даже за летние месяцы можно кое-что подзаработать.

В любом случае появляется базовый арендатор на огромный объем недвижимости, чего не было в прошлом году, – сказал Шувалов.

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю