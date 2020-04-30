Бывший полузащитник «Локомотива» рассказал, что однажды во время матча экс-полузащитник назвал его «обезьяной».

– С расизмом в России сталкивались?

– Было несколько случаев. Как-то в супермаркете в Самаре кучка парней смотрела на меня и имитировала обезьяньи выкрики. А когда я играл за , один из фанатов на парковке обвинил меня в поражении, назвав меня обезьяной.

На поле тоже был один неприятный эпизод, когда «Локомотив» встречался с «Зенитом» – Аршавин спорил со мной в одном из эпизодов и произнес слово «обезьяна». Но это нормально, я не обижаюсь на такие вещи. Подобные вещи случаются, – сказал Кингстон.

Ганец играл за московский клуб в 2006 году. В России он также известен по выступлениям за «Крылья Советов» (2004-2005) и «Терек» (2005-2007).

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