Кевин-Принс Боатенг: «Почему в школах нет предмета о расизме? Есть же математика, английский и история»

Полузащитник «Фиорентины» , выступающий на правах аренды в , считает, что уроки борьбы с расизмом необходимо внедрять в школах.

«Такие вещи, как расизм, существуют только для того, чтобы сделать больно человеку. Да, они расисты, но это происходит из-за невежества, они не понимают. Нам нужно объяснить как можно проще – это наша работа.

Мы должны воспитывать детей, в этом самая большая проблема. Дети растут со всем этим, их не учат родители, школа.

В школах есть математика, английский и история, почему нет предмета о расизме? Заставьте детей понимать, что мы все одинаковые. Это следующее поколение. Может быть, однажды все поймут», – сказал Боатенг.

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