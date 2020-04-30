Ромелу Лукаку: «Жизни черных имеют значение. ##### расизм»

Нападающий выразил благодарность темнокожим женщинам и мужчинам на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией.

«Дорогие чернокожие женщины, я восхищаюсь вами. Спасибо, что поддерживаете нас, несмотря на все сумасшествие, которое вам приходится переживать.

Благодарю за поддержку в то время, как мы прижаты к стенке. Вы наш хребет. Я ценю каждую чернокожую женщину.

Дорогие чернокожие мужчины, я приветствую вас. Многие пытаются сбить нас с ног, но мы все еще стоим в полный рост.

С самого рождения мы прижаты к стенке, но некоторые из нас добиваются успеха. Пришло время объединить и подготовить молодое поколение и сказать им, что они могут добиться величия.

Продолжайте мирно маршировать и распространять это послание. Жизни черных имеют значение. ##### (к черту – прим.) расизм», – написал бельгиец в твиттере.

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда