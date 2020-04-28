Семин о последнем дне в «Локо»: «Пусть Кикнадзе говорит, он должен это делать. Я не комментирую»

Главный тренер «Локомотива» , контракт которого истекает сегодня, отказался комментировать уход с поста.

– Свой последний день контракта не комментирую. Все к Василию Александровичу [Кикнадзе], пусть он говорит, он должен это делать.

– Видели ли вы, как с вами прощаются?

– Нет, все к Кикнадзе, – сказал Семин.

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