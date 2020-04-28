«Ювентус» отпустит Пьянича в «Барселону» только в обмен на Артура

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«Ювентус» проявляет серьезный интерес к полузащитнику «Барселоны» Артуру.

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы отпустят в каталонский клуб своего хавбека Миралема Пьянича только в случае, если в сделку будет включен 23-летний бразилец.

Руководство «бьянконери» не заинтересовано в обмене на кого-то из других игроков сине-гранатовых, в частности, на Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

В «Ювентусе» очень высоко ценят игровые качества Артура и видят его футболистом, способным заменить в центре поля Блеза Матюиди и Адриена Рабьо.

На прошлой неделе сообщалось, что Артур согласен перейти в «Ювентус», однако позднее в интервью он заявил, что намерен остаться на «Камп Ноу».

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