Денис Глушаков: «Может, я еще в футболке «Спартака» сыграю. Я открыт, мне пишут хорошие слова»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о возобновлении РПЛ и выступлениях за «Спартак».

– Какова позиция Дениса Глушакова в вопросе возобновления чемпионата России?

– С одной стороны, хотелось уже закончить, потому что не знали определенные сроки, и все в отпуске…

С другой стороны, понимаешь, что ты футболист и хочешь играть в футбол. Хочешь играть чем быстрее, тем лучше. И ты понимаешь, что есть болельщики. В любом случае футбол – это для болельщиков, которые приходят на трибуны, поддерживают.

И футболисты чувствуют эту поддержку, атмосферу. Ради чего футболисты, наверное, играют – это ради болельщиков.

– Помню, «Спартак» в чемпионате России играл без болельщиков с «Зенитом».

– Да.

– Один из твоих самых ярких матчей был: гол сумасшедший.

– Забил гол там, да. Ну, бывают матчи, конечно…

– Без болельщиков был у тебя памятный матч.

– Хочешь, чтобы в концовке чемпионата я «бомбанул» (смех)? Как раз поеду на «Открытие Арену» без болельщиков?

– Кстати, еще не было матчей против «Спартака» у тебя. Именно на «Открытие Арене». Или был?

– Не было.

– Ты как-то его ждал особенно?

– Матч этот? Нет, не заглядывал. Ну, понятно, что он бы был, но я так далеко не заглядывал, потому что у нас матч за матчем шли. Он бы в любом случае подходил.

– Помню твое трогательное расставание со «Спартаком», записанное на фоне «Открытие Арены» в инстаграме. Ты говорил, что так сложилось и ты еще рано или поздно хочешь вернуться в «Спартак». Не важно, в каком качестве – тренера, игрока. А вот соперника?

– Я прежде всего футболист. В любом случае я бы вернулся и играл бы против «Спартака». Кто знает, может, я еще и в футболке «Спартака» сыграю… Никто не знает.

– Ты об этом еще думаешь?

– А почему не думать? Я всегда открыт. И также мне пишут много пожеланий, хороших слов.

С сотрудниками клуба я тоже попрощался на базе. Попрощался со всеми, приехал. Так что да, трогательно, но это жизнь, – сказал Глушаков в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».