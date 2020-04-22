Денис Глушаков: «Может, я еще в футболке «Спартака» сыграю. Я открыт, мне пишут хорошие слова»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о возобновлении РПЛ и выступлениях за «Спартак».
– Какова позиция Дениса Глушакова в вопросе возобновления чемпионата России?
– С одной стороны, хотелось уже закончить, потому что не знали определенные сроки, и все в отпуске…
С другой стороны, понимаешь, что ты футболист и хочешь играть в футбол. Хочешь играть чем быстрее, тем лучше. И ты понимаешь, что есть болельщики. В любом случае футбол – это для болельщиков, которые приходят на трибуны, поддерживают.
И футболисты чувствуют эту поддержку, атмосферу. Ради чего футболисты, наверное, играют – это ради болельщиков.
– Помню, «Спартак» в чемпионате России играл без болельщиков с «Зенитом».
– Да.
– Один из твоих самых ярких матчей был: гол сумасшедший.
– Забил гол там, да. Ну, бывают матчи, конечно…
– Без болельщиков был у тебя памятный матч.
– Хочешь, чтобы в концовке чемпионата я «бомбанул» (смех)? Как раз поеду на «Открытие Арену» без болельщиков?
– Кстати, еще не было матчей против «Спартака» у тебя. Именно на «Открытие Арене». Или был?
– Не было.
– Ты как-то его ждал особенно?
– Матч этот? Нет, не заглядывал. Ну, понятно, что он бы был, но я так далеко не заглядывал, потому что у нас матч за матчем шли. Он бы в любом случае подходил.
– Помню твое трогательное расставание со «Спартаком», записанное на фоне «Открытие Арены» в инстаграме. Ты говорил, что так сложилось и ты еще рано или поздно хочешь вернуться в «Спартак». Не важно, в каком качестве – тренера, игрока. А вот соперника?
– Я прежде всего футболист. В любом случае я бы вернулся и играл бы против «Спартака». Кто знает, может, я еще и в футболке «Спартака» сыграю… Никто не знает.
– Ты об этом еще думаешь?
– А почему не думать? Я всегда открыт. И также мне пишут много пожеланий, хороших слов.
С сотрудниками клуба я тоже попрощался на базе. Попрощался со всеми, приехал. Так что да, трогательно, но это жизнь, – сказал Глушаков в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры».