Марадона и Лавесси вошли в сборную аргентинцев «Наполи» за всю историю клуба, Игуаин – нет

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Пресс-служба «Наполи» составила символическую сборную аргентинцев за всю историю клуба к 210-летию Майской революции в Аргентине.

В команду вошли: 

Голкипер: Мариано Андухар;

Защитники: Уго Кампаньяро, Федерико Фернандес, Роберто Айяла, Маурисио Пинеда;

Полузащитники: Даниэль Бертони, Хосе Соса, Хесус Датоло, 

Нападающие: Диего Марадона, Роберто Соса, Эсекиэль Лавесси.

Стоит отметить, что в символическую сборную не включили форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, который играл за партенопейцев в период с 2013 по 2016 год и забил 91 мяч в 146 матчах. В сезоне-2015/16 нападающий побил голевой рекорд Серии А, забив 36 мячей в 35 матчах.

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