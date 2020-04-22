Марадона и Лавесси вошли в сборную аргентинцев «Наполи» за всю историю клуба, Игуаин – нет

Пресс-служба составила символическую сборную аргентинцев за всю историю клуба к 210-летию Майской революции в Аргентине.

В команду вошли:

Голкипер: Мариано Андухар;

Защитники: Уго Кампаньяро, Федерико Фернандес, Роберто Айяла, Маурисио Пинеда;

Полузащитники: Даниэль Бертони, Хосе Соса, Хесус Датоло,

Нападающие: , Роберто Соса, .

Стоит отметить, что в символическую сборную не включили форварда , который играл за партенопейцев в период с 2013 по 2016 год и забил 91 мяч в 146 матчах. В сезоне-2015/16 нападающий побил голевой рекорд Серии А, забив 36 мячей в 35 матчах.