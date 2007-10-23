Божович дисквалифицирован на 5 матчей РПЛ, Анюков – на 2😱

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович дисквалифицирован на пять матчей РПЛ (два из них – условно).

51-летний специалист наказан за удаление, которое он получил за участие в массовой потасовке на поле в концовке матча 13-го тура с «Оренбургом» (1:0).

Защитник самарцев Александр Анюков, получивший прямую красную карточку, дисквалифицирован на две игры, тренер «Оренбурга» Владимир Федотов – на одну.

«За оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и агрессивное поведение в адрес официального лица клуба оштрафовать Божовича на 100 тысяч рублей и дисквалифицировать его на 5 матчей чемпионата России. При этом три матча считать реальным исполнением, а два – условно-спортивной санкцией, испытательный срок до конца сезона.

Каждый вышедший из технической зоны обеих команд оштрафован на 10 тысяч рублей. В рапорте указано: Божович удален за агрессивное поведение. Он в агрессивной форме схватил двумя руками за грудь Федотова и оказал на него физическое воздействие. После удаления он отправился в центральный круг и оскорбил помощника главного судьи Тихона Калугина.

Божович сказал, что звонил Калугину и принес ему личные извинения за нецензурную брань, и Калугин принял их. На заседании Божович извинился перед Федотовым, он принял извинения. Также Божович извинился перед КДК и сказал, что сожалеет о случившемся. Выяснили, что физического воздействия не было, мы перешли на статью «агрессивное поведение», а Федотов защищался в этот момент.

На 90-й минуте Федотов удален за физическое воздействие оборонительного характера в отношении Божовича за пределами своей технической зоны в ответ на физическое воздействие в свой адрес. Установив все обстоятельства, КДК решил не применять дополнительной дисквалификации, кроме автоматической. Тренер пропустит один матч.

В рапорте указано: Анюков удален за агрессивное поведение (удар соперника плечом в грудь в момент остановки игры). Учли, что за 20 лет игровой практики это его первая красная карточка. После игры он извинился в раздевалке перед Андреа Чукановым, принес извинения через прессу и на заседании КДК. За агрессивное поведение Анюков дисквалифицирован на два матча чемпионата России», – объяснил решения КДК РФС глава комитета Артур Григорьянц.

Вспышка в Оренбурге: красная Анюкову за удар соперника и шоу Божовича в центральном круге