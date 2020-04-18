Бэйл – в списке целей новых владельцев «Ньюкасла». «Реал» может продать его за 20 млн евро

Полузащитник «Реала» может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Marca, трансфер Бэйла является одной из целей новых владельцев . Однако отмечается, что переговоры еще не начались.

По плану «Ньюкасла», при строительстве новой команды они смогут привлечь 2-3 игроков с очень большой зарплатой. Тогда Бэйл может получить предложение, сопоставимое с его зарплатой в «Реале» (около 17 млн евро в год).

«Реал» не будет против продажи Бэйла, а сумма трансфера вряд ли превысит 20 млн евро, потому что уход валлийца позволит клубу разгрузить зарплатную ведомость.

Ранее обладал приоритетным правом выкупа Бэйла в случае, если «Реал» получит предложение о его трансфере от английского клуба, однако срок действия этой договоренности истек 30 июня 2019 года.

Контракт Бэйла с «Реалом» действует до июня 2022 года.

В этом сезоне валлиец провел за 14 матчей в , забил два мяча и отдал две голевых передачи.