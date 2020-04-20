Цорн о Шюррле: «Он дал «Спартаку» внимание зарубежных СМИ. А футболка Андре – самая продаваемая»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил трансфер полузащитника , который не будет выкуплен после аренды у дортмундской «Боруссии».

– «Спартак» не станет приобретать Андре Шюррле у дортмундской «Боруссии» за 8 миллионов. Недавно владелец клуба Леонид Федун назвал аренду немца неудачей с финансовой точки зрения. Лично вам обидно, что чемпион мира не сумел проявить себя?

– Выкупная стоимость у него намного меньше. Для «Спартака» сделка была благоприятной, потому что это аренда без обязательного выкупа, во время которой мы могли оценить футболиста в деле. В итоге мы решили не активировать опцию выкупа и отказались от идеи с полноценным трансфером.

Что касается оценки Шюррле нашим главным акционером, то, как мне кажется, его высказывание носит больше эмоциональный характер. Конечно, когда в клуб переходит чемпион мира, отдавший решающий голевой пас в финале, то ждешь от него многого.

Но надо понимать, что Шюррле помог адаптироваться молодым иностранцам, которых приобрели летом – Тилу, Кралу, Ларссону. Знаю, что и Зелимхан Бакаев, мечтающий о выступлениях в больших европейских клубах, много общался с Андре о том, как устроен футбол в Европе, спрашивал совета.

С точки зрения бренда «Спартака» приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и насколько помню, в нашем официальном магазине майка Андре – самая продаваемая.

В общем, имелись у этой аренды и позитивные, и негативные стороны. Конечно, травмы помешали Андре полностью раскрыться – ведь в начале сезона он забивал, отдавал голевые передачи. В целом же, риск для «Спартака» в этой ситуации был минимален.

Шюррле приехал мотивированным. К нему поступали предложения из Китая и Турции, но туда Андре решил не ехать, а выбрал страну, откуда родственники его жены, где он видел возможность раскрыть свой потенциал.

Андре понимал, что «Спартак» – большой клуб, и в личном разговоре со мной признавался, что впервые в карьере у него есть шанс стать лидером команды (раньше он такой роли не исполнял) и вести за собой молодежь.

– Представим, что остается гендиректором «Спартака» долгие годы. Пригласили бы в будущем Шюррле на какую-либо менеджерскую должность?

– Мы с ним обсуждали возможные варианты после завершения карьеры: Андре говорил, что ему интересно попробовать себя комментатором на телевидении, а вот работать тренером или функционером в клубе он не мечтает. Так что такую опцию не рассматриваем, – сказал Цорн.

29-летний немец забил 1 гол и стал автором 2 голевых пасов в 13 матчах Премьер-лиги.

Федун о Шюррле в «Спартаке»: «С финансовой точки зрения это провал. Скрывать тут нечего»