Тедеско и легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел

Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернулись в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс».

Среди вернувшихся не оказалось хавбека , которого красно-белые решили не выкупать у «Боруссии».

Руководство «Спартака» разрешило немцу не присоединяться к команде. Доигрывать сезон клуб будет без него.

Также сегодня прошел тестирование на коронавирус. Результаты будут объявлены позднее.

Столицу на время периода самоизоляции покидали главный тренер , его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Влад Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малькольм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и форвард Йордан Ларссон.

Айртон, Лоренсо Мельгарехо и Эсекиэль Понсе оставались в России.

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