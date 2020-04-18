Тедеско и легионеры «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел

Иностранные футболисты и тренеры «Спартака» вернулись в Москву, сообщает «Спорт-Экспресс».
Среди вернувшихся не оказалось хавбека Андре Шюррле, которого красно-белые решили не выкупать у «Боруссии».
Руководство «Спартака» разрешило немцу не присоединяться к команде. Доигрывать сезон клуб будет без него.
Также сегодня «Спартак» прошел тестирование на коронавирус. Результаты будут объявлены позднее.
Столицу на время периода самоизоляции покидали главный тренер Доменико Тедеско, его ассистент Андреас Хинкель, тренер вратарей Макс Урванчки, тренер по реабилитации Влад Чепзанович, защитники Самюэль Жиго и Малькольм Баду, хавбеки Гус Тил, Алекс Крал и форвард Йордан Ларссон.
Айртон, Лоренсо Мельгарехо и Эсекиэль Понсе оставались в России.
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