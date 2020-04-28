Александр Григорян: «Гулиев – чистый парень, хамство не отражает его сущности»

Тренер Александр Григорян, работавший с в «Анжи», прокомментировал перевод полузащитника во вторую команду за нарушение дисциплины.

– Инициатором его приглашения в «Анжи» выступили я и . Я хорошо знал Гулиева по «Спартаку-2». Это абсолютно уникальный игрок, сочетающий в себе качества шестерки, восьмерки и десятки. То есть опорного, бокс-ту-бокс и того, что мы называем «атакующим полузащитником».

Если учесть, что он умеет играть на флангах, принять во внимание быстроту решений и индивидуальные действия в атаке (дриблинг, быстрые взаимодействия, удары по воротам с двух ног), то по набору качеств и потенциалу Аяз является топовым игроком.

– И что ему мешает?

– Его же характер. О его неумении управлять собой знают все. Но очевидно, что это не является каким-то криминалом. Тот же Карпин доказал, что процессом можно управлять. Грамотный вдумчивый тренер точно может.

У нас не так много талантливых игроков, чтобы все сводилось к характеру игрока. По желанию и самоотдаче к Гулиеву нет претензий. Вопрос в том, что работа с ним требует повышенного внимания и вдумчивости.

По своему воспитанию он чистый парень. Мне иногда ставили в укор, что я так говорю, вспоминали какие-то хамские примеры с его участием. Но это не отражает сущности Аяза. Уверен, он абсолютно воспитанный парень.

А если хотите узнать, что такое Аяз Гулиев в своем потенциале, вспомните игру с в Санкт-Петербурге, когда командой руководил . Тот матч закончился вничью 1:1, хотя «Анжи» должен был выигрывать минимум в три мяча. Вся команда сыграла великолепно, но обратите внимание на действия Гулиева в центре поля и скажите: есть среди российских центральных полузащитников игрок, который в состоянии выдавать такие матчи? – сказал Григорян.

Гулиев вылетел из «Спартака» – и тут не о чем грустить