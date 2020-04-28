Кадыров о коронавирусе: «Я не человек, не имею права заболеть? Я абсолютно здоров»

Глава Чечни и почетный президент отреагировал на слухи о заражении коронавирусом.

«Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет?

Я абсолютно здоровый человек», – заявил Кадыров в прямом эфире в инстаграме с директором ЧГТРК «Грозный» Ахмедом Дудаевым.

21 мая стало известно, что у Кадырова подозрение на , главу Чечни доставили в Москву на самолете.

22-го гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что Кадыров находится в Чечне, а с его здоровьем все хорошо. В тот же день сообщили, что глава региона в тяжелом состоянии, у него серьезное поражение легких.

24 мая появилась информация о том, что Кадыров идет на поправку после заражения коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 370,6 тысячи, 8 338 – за сутки. Всего в стране от COVID-19 умерли 3 968 человек. Выздоровели с начала эпидемии 142,2 тысячи человек.