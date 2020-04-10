Бышовец о лидере сборной России: «Какой Дзюба? Он уже едет с базара. Джикия – наше будущее»

Бывший тренер «Локомотива» поделился мнением о том, кого он считает лучшим российским футболистом.

– Кого бы вы назвали лучшим российским игроком на данный момент?

– Думаю, в таком качестве можно говорить о . Для защитника он достаточно жесток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано не только с его умением разрушать атаки, но и с началом и развитием атак. Мы это наблюдаем в его подключениях в атаку и в завершающих действиях.

На моей памяти такого универсального защитника практически не было. Можно говорить в какой-то степени о Марио Фернандесе, но Джикия все-таки, мне кажется, заслуживает быть сравним с Муртазом Хурцилавой, Альбертом Шестерневым, тут я могу называть лучших из лучших.

– Есть ли у него перспективы стать лидером сборной России на ближайшие годы и сменить в этом амплуа форварда ?

– Какой Дзюба? Дзюба – это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние, то, чего ему не хватало.

Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами РПЛ, где уровень защитников, конечно, не соответствует европейскому и мировому уровню.

Да, Артем – лидер в раздевалке и авторитет, но Джикия – это наше будущее. За него играют возраст и сама позиция, он последний оборонительный оплот, – заявил Бышовец.