Кафельников о сезоне РПЛ: «Аннулируйте, чтобы те, кто сейчас лидирует, не стали чемпионами»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о перспективах сезона , прерванного из-за пандемии коронавируса.

– Я уже два года не хожу на стадион, я отказался от своего сезонного абонемента.

– После ухода Карреры.

– Ну да. Тот сезон, когда он еще был тренером, я продлил, а потом вот уже второй год абонемент не продлеваю.

Считаю, что сейчас я не готов отдавать кровно заработанные деньги, чтобы смотреть на то, что происходит. Если мне надо будет, я посмотрю матч по телевизору.

– Как болельщика тебя не удивляет высказывание о том, что нужно не доигрывать чемпионат и зафиксировать те места, которые есть сейчас, хотя при этом раскладе «Спартак» остается без еврокубков на следующий год?

– Меня вообще все удивляет. Ну, аннулируйте тогда весь сезон полностью, чтобы те, кто сейчас лидирует, не стали чемпионами.

Я где-то читал, что есть сценарий все оставить как есть, что «Зенит» чемпион, и далее пошло. Я с этой позицией категорически не согласен.

А по каким критериям сейчас можно определить, кто будет выступать в еврокубках? Это же тоже сделать невозможно.

– От УЕФА были рекомендации как раз по спортивному принципу. То есть если вы не доигрываете, то фиксируете, как сделала .

– Ну, в этом случае «Спартак» тоже не попадает в еврокубки.

– Да, «Спартак» не попадает. Но не становится чемпионом.

– В любом случае надо доигрывать. При пустых трибунах? Да ради бога! Я не против, пускай доигрывают при пустых трибунах, – сказал Кафельников.