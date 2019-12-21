Фанаты «Райо» скандировали «Зозуля – коммунист» на матче с «Альбасете»

Фанаты снова посвятили кричалку форварду Роману Зозуле на гостевом матче Сегунды против (1:1).

Болельщики скандировали: «Он коммунист, Зозуля – коммунист».

Украинец вышел в старте на эту игру и провел на поле 75 минут.

Напомним, матч первого круга между командами был прерван после первого тайма, поскольку фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес Зозули, называя его «####### нацистом».

По итогам того инцидента Федерация футбола Испании (RFEF) оштрафовала «Райо» на 18 тысяч евро и закрыла часть трибун на 2 ближайших домашних матча. Наказание вынесли 27 декабря.

Фанаты «Райо» весь тайм оскорбляли Зозулю. Его команда не вышла на второй тайм, матч отменили