Судья приостанавливал класико из-за того, что болельщики «Барсы» бросали на поле мячи

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«Барселона» и «Реал» сыграли вничью (0:0) в рамках Ла Лиги.

На 55-й минуте класико было приостановлено после того, как болельщики начали бросать на поле надувные мячи.

Перед игрой группа Tsunami Democràtic, выступающая за независимость Каталонии, в знак протеста пообещала закидать поле мячами, однако изначально речь шла о мячах черного цвета – это отсылка к резиновым шарикам, которыми полиция стреляла в демонстрантов. 

Матч «Барселона» – «Реал» обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

Класико приостановили из-за протестов. Борцы за независимую Каталонию кидали на поле шары

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