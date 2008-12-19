Судья приостанавливал класико из-за того, что болельщики «Барсы» бросали на поле мячи

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью (0:0) в рамках .

На 55-й минуте класико было приостановлено после того, как болельщики начали бросать на поле надувные мячи.

Перед игрой группа Tsunami Democràtic, выступающая за независимость Каталонии, в знак протеста пообещала закидать поле мячами, однако изначально речь шла о мячах черного цвета – это отсылка к резиновым шарикам, которыми полиция стреляла в демонстрантов.

Матч – «Реал» обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом.

Класико приостановили из-за протестов. Борцы за независимую Каталонию кидали на поле шары