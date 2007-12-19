64 человека пострадали из-за беспорядков после матча «Барса» – «Реал», из них 39 – полицейские. 10 человек арестованы

После матча Ла Лиги – «Реал» (0:0), который проходил на «Камп Ноу», произошли беспорядки.

Около стадиона были столкновения между полицией и протестующими, сторонниками за независимость Каталонии.

Беспорядки привели привели к десяти арестам, людей задерживали за нарушение общественного порядка и бросание предметов в полицию.

64 человека, 39 из которых полицейские, по данным медиков, получили ранения, им оказали медицинскую помощью. Серьезных травм никто не получил.

Представитель региональной полиции сообщил о 56 раненых офицерах, в том числе двух с переломами.

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