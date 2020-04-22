«Локомотив», «Спартак» и «Динамо» могут возобновить тренировки. В Подмосковье открыли базы клубов РПЛ

Учебно-тренировочные базы клубов возобновят свою работу, сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Базы откроются при условии соблюдения специальных стандартов, но не раньше 23 мая.

Возобновление работы баз клубов РПЛ допускается с даты направления уведомления об их готовности в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления Московской области, но не ранее 23 мая 2020 года, отмечается в документе.

База находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), – в Новогорске (микрорайон города Химки), база – в Ватутинках (входят в состав Москвы).

У есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), но при Тедеско команда тренировалась на комплексе полей в Тушино рядом с «Открытие Ареной».

Ранее сообщалось, что «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» попросили отложить начало тренировок в РПЛ до 1 июня в связи с тем, что в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры.

Возобновление сезона РПЛ запланировано на 21 июня.