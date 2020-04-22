«Николич осознанно кладет голову на рельсы. Ему придется непросто». Геркус о «Локо»

Бывший генеральный директор прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с главным тренером и назначить вместо него .

– На мой взгляд, клуб предпринял крайне рискованный шаг. Чемпионат не доигран, и вступать в решающую часть сражения с новым тренером, который команду не знает, а команда не знает его, это очень странно.

И ладно, если бы тренер был опытным, но он нам совершенно неизвестен. Мы услышали о нем два месяца назад. Даже специалисты! Это риск. Это непоследовательность. Ведь год назад господин Кикнадзе говорил, что Юрий Палыч его абсолютно устраивает и он останется в клубе. Провозглашался один подход, сейчас применен другой. Что ж, непоследовательность становится стилем коллег из «Локомотива».

Но самое тяжелое — это отказ от болельщиков. С точки зрения футбольного бренда, это ужасно. Это серьезный удар по клубу. Футбол — это определенная система ценностей и правил. Есть ценности, в которые болельщики верят — пока ты хорошо играешь и побеждаешь, ты за это вознаграждаешься. Берешь трофеи — тебя уважают. Сейчас подобные правила на глазах у всех порушены.

И потом, даже если вы приняли такое решение, то делать это нужно совсем иначе, просчитывать все на шаг вперед. В итоге мы видим страшный удар по «Локомотиву». Посмотрим, как клуб выйдет из кризиса.

— Как «Локо» может оградить Николича от давления?

— Никак. Николич совершенно осознанно кладет голову на железнодорожные рельсы. Он верит в то, что достоин после Венгрии работать в России, и, более того, тренировать вторую команду , бороться с сильнейшими конкурентами за место в Лиге чемпионов, а затем выступать в этом турнире.

Если готов, то пусть будет готов ко всему остальному. Если готов противостоять «Ливерпулю», где есть риск быть размазанным по полю, то явно готов и к давлению. Как его уберечь? Никак. Ему придется непросто.

— Голова Николича на рельсах. А рядом уже лежит голова Кикнадзе?

— По логике — да. Он принял это решение, дал эту кандидатуру и должен разделять ответственность. Или, по логике Мещерякова, сейчас гендиректор ответственности не несет? Если это так — новая реальность, мне тяжело ее понять, – сказал Геркус.