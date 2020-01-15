Геннадий Орлов: «Спартак» готов пригласить Кузяева»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Спартак» интересуется хавбеком «Зенита» Далером Кузяевым.

«Кузяев подвешен. Мы не знаем, будет он играть, не будет... Он все время травмирован, не проводит полноценные тренировки.

Он думает, что делать дальше, есть предложения. Конечно, московское «Динамо» и даже . И даже «Спартак» – они готовы пригласить его к себе.

Может, и за границу он что-то думает», – сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что «Динамо» предлагало 27-летнему игроку зарплату 1,8 млн евро в год. Статистику футболиста можно найти здесь.