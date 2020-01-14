«Спартак» и «Динамо» не делали предложений по Кузяеву. Он может продлить контракт с «Зенитом»

Будущее полузащитника Далера Кузяева, который летом станет свободным агентом, не определено.

Петербургский клуб не получал предложений о трансфере 27-летнего хавбека от и «Динамо», которые, как сообщалось ранее, интересуются игроком.

Наиболее вероятным является вариант, что футболист подпишет новый контракт с «Зенитом», утверждает «Спорт-Экспресс».

Кузяева, который в последнее время играет не очень часто из-за травм, смущает только то, что он не будет иметь гарантированной игровой практики на позиции в центре поля, даже когда полностью восстановится.

При этом «Зенит» отпустит полузащитника, если тот изъявит желание сменить команду. Сам хавбек в первую очередь хотел бы перебраться в европейский клуб, но на данный момент рассчитывать на серьезный интерес не приходится.

В РПЛ позволить себе переход Кузяева в финансовом плане могут, помимо «Спартака» и , «Краснодар» и «Локомотив». Интерес «Ростова» и ЦСКА маловероятен.