«Спартак» и «Динамо» не делали предложений по Кузяеву. Он может продлить контракт с «Зенитом»

Будущее полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, который летом станет свободным агентом, не определено.
Петербургский клуб не получал предложений о трансфере 27-летнего хавбека от «Спартака» и «Динамо», которые, как сообщалось ранее, интересуются игроком.
Наиболее вероятным является вариант, что футболист подпишет новый контракт с «Зенитом», утверждает «Спорт-Экспресс».
Кузяева, который в последнее время играет не очень часто из-за травм, смущает только то, что он не будет иметь гарантированной игровой практики на позиции в центре поля, даже когда полностью восстановится.
При этом «Зенит» отпустит полузащитника, если тот изъявит желание сменить команду. Сам хавбек в первую очередь хотел бы перебраться в европейский клуб, но на данный момент рассчитывать на серьезный интерес не приходится.
В РПЛ позволить себе переход Кузяева в финансовом плане могут, помимо «Спартака» и «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив». Интерес «Ростова» и ЦСКА маловероятен.