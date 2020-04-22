Джан о будущем Санчо: «Нет причин ставить «МЮ» выше «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Эмре Джан Джейдон Санчо Футбол

Хавбек дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал информацию о возможном переходе атакующего полузащитника Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«Я не вижу какой-либо причины ставить «Манчестер Юнайтед» выше «Боруссии». Ни в спортивном плане, ни в плане привлекательности.

Я бы посоветовал ему: оставайся здесь и давай играть вместе всегда», – поделился мыслями футболист в интервью Sport Bild.

Ранее Джан рассказывал, что сам получал предложение от «Манчестер Юнайтед», но отклонил этот вариант, поскольку прежде он выступал в Англии за «Ливерпуль».

 

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