Глен Джонсон о Санчо в «МЮ»: «Ему будет трудно отказаться от «Ливерпуля». Это мечта любого молодого англичанина»

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон высказался относительно возможного трансфера вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Санчо связывали почти со всеми ведущими европейскими клубами, но, как по мне, ему наверняка будет очень трудно отказаться от предложения «Ливерпуля».

Я точно знаю, что значит надеть эту футболку. Для любого молодого англичанина это мечта. Там есть один из лучших тренеров мира в лице Юргена Клоппа. Они чемпионы Европы и близки к победе в , поэтому было бы очень трудно справиться с искушением в случае предложения от них.

Если Санчо хочет играть в Англии, ни один клуб не сможет предложить ему тот успех, которым в настоящее время «Ливерпуль» наслаждается. Это, несомненно, будет иметь большое влияние.

Если он перейдет в такой клуб, как , на него будет оказываться очень большое давление. Слишком большая ответственность для столь молодого игрока.

От него ждут, что он улучшит команду в одночасье, а этого просто не произойдет. В то же время в давление будет гораздо меньше. Клубу необязательно выпускать его в стартовом составе, вместо этого они заставляли бы его зарабатывать себе место в составе. Я думаю, что такой подход принесет ему гораздо больше прогресса, чем сразу выпускать в основе с самого начала.

Мы все знаем, что у «Ливерпуля» на данный момент есть атакующее трио в лице , и Садьо Мане, но, как мы знаем, в футболе все меняется очень быстро. Кто знает, где они будут через два-три года?

Я не говорю, что они уйдут за это время, но никогда не знаешь, что может произойти. Приобретение еще одного высококлассного атакующего игрока может фактически побудить их играть лучше.

Атака с Фирмино, Салахом, Мане и более опытным Санчо наводила бы страх на защиту соперника», – заявил Джонсон.

Санчо игнорирует статистику xG. Из-за него у «Боруссии» на 18 голов больше, чем ожидалось