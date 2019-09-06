Роналду купил землю на Лиссабонской Ривьере за 8 млн евро

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел землю на Лиссабонской Ривьере.

Участок площадью около десяти тысяч квадратных метров был куплен 35-летним португальцем в фешенебельном районе Кашкайша, Кинта-да-Маринья, примерно за 8 миллионов евро.

На территории уже начато строительство особняка. Однако жить там Роналду пока не планирует – это его бизнес.

«Это инвестиция, а не дом, где футболист думает жить постоянно, когда перестанет играть», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом году португалец купил самые дорогие апартаменты в стране, в центре Лиссабона на улице Авенида да Либердаде, за 7,5 млн евро.

Сколько нужно забивать Роналду, чтобы обогнать Пеле? Кажется, нереально даже для Криша

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