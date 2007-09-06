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Football Leaks: Роналду заработает 162 млн евро до 2026 года по контракту с Nike

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия бизнес Nike Football Leaks деньги Футбол

Стали известны подробности контракта нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду с Nike.

Spiegel со ссылкой на препринт книги Football Leaks 2 сообщает, что компания ежегодно выплачивает португальцу 16,2 млн евро. Контракт заключен с сентября 2016-го по середину 2026 года.

В случае получения значимых личных наград («Золотой мяч», лучший игрок года) форварду полагается бонус в размере 4 миллионов евро.  

В 2016 году сообщалось, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.

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