Football Leaks: Роналду заработает 162 млн евро до 2026 года по контракту с Nike

Стали известны подробности контракта нападающего «Ювентуса» с Nike.

Spiegel со ссылкой на препринт книги 2 сообщает, что компания ежегодно выплачивает португальцу 16,2 млн евро. Контракт заключен с сентября 2016-го по середину 2026 года.

В случае получения значимых личных наград («Золотой мяч», лучший игрок года) форварду полагается бонус в размере 4 миллионов евро.

В 2016 году сообщалось, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.