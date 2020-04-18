Фанаты «Локо» призывают к отставке руководства в соцсетях РЖД, adidas и других партнеров клуба

Болельщики «Локомотива» продолжают выражать недовольство уходом тренера Юрия Семина из клуба.
Фанатское объединение UnitedSouth призвало болельщиков к массовому выражению недовольства в соцсетях госкомпании РЖД, главного акционера клуба, а также основных партнеров команды – adidas, PepsiCo, 1xstavka, Bud.
Болельщики оставляют комментарии в аккаунтах партнеров клуба с призывами вернуть Семина и уволить председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
Главный тренер Юрий Семин покинет «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта. Руководить командой в оставшихся матчах будет новый главный тренер Марко Николич.
Фанаты «Локомотива» об уходе Семина: «Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть. Требуем вашей отставки»
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Вторая часть активностей на тему #kickнадземещерякoff #юрийпалычнашевсё призываем к максимальному распространению! @pepsico @1xstavka_official @budalcofree sapsan_rzd (переходите через историю) @adidasfootball ⠀ Также не забывайте про вчерашние аккаунты и следите за новыми публикациями: @rzd_official @adidasrussia @adidas @fclokomotiv ⠀ Поддерживать друг друга лайками и рассказывайте друзьями про акцию! ⠀ Только Сёмин! Только победа!