Фанаты «Локо» призывают к отставке руководства в соцсетях РЖД, adidas и других партнеров клуба

Болельщики «Локомотива» продолжают выражать недовольство уходом тренера из клуба.

Фанатское объединение UnitedSouth призвало болельщиков к массовому выражению недовольства в соцсетях госкомпании РЖД, главного акционера клуба, а также основных партнеров команды – adidas, PepsiCo, 1xstavka, Bud.

Болельщики оставляют комментарии в аккаунтах партнеров клуба с призывами вернуть Семина и уволить председателя совета директоров «Локомотива» и генерального директора .

Главный тренер Юрий Семин покинет «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта. Руководить командой в оставшихся матчах будет новый главный тренер Марко Николич.

Фанаты «Локомотива» об уходе Семина: «Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть. Требуем вашей отставки»