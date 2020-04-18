Татьяна Тарасова: «Если будет петиция в поддержку Семина – я подпишу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала , который покинет пост главного тренера .

– Переживаете ли вы за тренеров по другим видам спорта? Вот на днях с Юрием Семиным «Локомотив» контракт не продлил безо всяких на то спортивных оснований.

– Да, переживаю. И поражаюсь, как быстро у нас какие-то начальники освобождают настоящих тренеров! Возьмите такой случай. У нас хоккейная сборная после многих лет молчания выиграла Олимпийские игры. Пусть там не было игроков НХЛ. Кому какое дело – есть турнир, и мы его выиграли! Что сделали с главным тренером Олегом Знарком?

– Убрали. И тоже из-за конфликта с руководителем.

– А на кого они поменяли Семина?

– На никому не известного в России серба .

– Ой, это чтобы деньги списывать! Как можно в стране не иметь своего тренера? Они бы еще канадца пригласили хоккейную сборную тренировать. А что теперь делать? Если напишут петицию в поддержку Семина – я подпишу! – сказала Тарасова.