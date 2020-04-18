Танасиевич о Николиче в «Локо»: «Будет настоящая война. Но Марко готов держать удар»

Теги Локомотив Йован Танасиевич Юрий Семин премьер-лига Россия Марко Николич Футбол

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал решение «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Российского специалиста сменит серб Марко Николич.

«Было понятно, что это случится, просто сегодня об этом заявили официально. Николич – очень неплохой специалист. Уверен, Марко понимает, в какой момент он приходит в клуб и что его ждет. Будет настоящая война. Но, думаю, он готов держать удар.

Если чемпионат России возобновится, и он потеряет второе место, это будет очень жестко. Любое его действие сейчас начнут разглядывать под микроскопом. Николич понимает, что он приходит на место легенды «Локомотива».

Хотя легенда – это неподходящее слово для Юрия Павловича, он просто человек-клуб. Марко будет держать удар», – сказал Танасиевич.

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