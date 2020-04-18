Уткин о Семаке: «Он пока не стал заметным тренером. В игре нет разнообразия»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о главном тренере .

– Как вам Семак как тренер?

– Ни хорошо, ни плохо – нормально. Не могу сказать ничего определенного.

Мне представляется, что Семак пока не стал заметным тренером, но у него есть хорошая возможность развиваться.

Почему я так говорю? Потому что, например, после зимней паузы я смотрел один матч «Зенита». У них не было Дзюбы, а команда играла так, как будто он есть.

Есть некий вариант игры, а больше ничего, нет разнообразия, нет перестроений по ходу игры, если что-то не получается. Вот всего этого нет, поэтому пока я не могу высоко отозваться о Семаке как о тренере.

Я думаю, что он был бы хорош, работая в «Уфе». Но работа в большом клубе ставит перед тренером другие задачи. Дело не только в том, чтобы он выиграл титул. Иногда это можно сделать просто за счет того, что команда богаче всех.

Важно, чтобы команда реально использовала свои большие возможности. Пока в достаточной степени я этого у Семака не вижу, – ответил Уткин зрителя на вопрос на стриме.

44-летний тренер возглавляет «Зенит» с 2018 года. В прошлом сезоне команда стала чемпионом России, а в этом опережает ближайших преследователей – «Локомотив» и «Краснодар» – на 9 очков.

15 лет назад Семак думал закончить с футболом из-за жестких сборов, но потом появился «ПСЖ» – а там устрицы, кабаре и вино