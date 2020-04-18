Гендиректор «Зенита» о матче Кубка со «Спартаком»: «В РФС допустили случайный прокол, но прецедентное право никто не отменял»

Генеральный директор «Зенита» прокомментировал ситуацию с местом проведения матча 1/2 финала Олимп Кубка России против «Спартака».

– До сих пор не дан ответ на вопрос, где будет проводиться полуфинальный матч Кубка России «Зенит» – «Спартак». Неужели фактор своего поля при игре без зрителей так важен?

– Все равно ведь стадион на Крестовском острове свой, родной. Привычная раздевалка, аура на арене, даже маршрут от базы до стадиона знакомый до слез!

Безусловно, сотрудники РФС допустили случайный прокол, не внеся в регламент Кубка России соответствующий пункт. Только на протяжении многих лет было четко прописано, что при определении хозяина поля приоритет отдается ­команде, которая ранее провела больше матчей на выезде.

Прецедентное право никто не отменял, – сказал Медведев.

Никто не знает, где и когда «Зенит» со «Спартаком» сыграют полуфинал Кубка. В регламенте об этом просто не написано