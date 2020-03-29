Робертсон составил план на день: 4 раза позвонить Тренту, написать ван Дейку, что соскучился, посмотреть гол с углового «Барсе»

Защитник Эндрю Робертсон пошутил о своем распорядке дня на карантине.

«Думаю, вам будет интересно увидеть, как выглядит типичный день в изоляции для Роббо», – написал игрок в твиттере.

Расписание выглядит так:

– накормить детей в 08:00

– позвонить в 08:25

– позаниматься йогой с парнями в 08:30

– взять Irn-Bru и освежиться в 09:00 (потому что Эндрю это заслужил)

– позвонить Тренту и проверить, все ли у него в порядке, в 09:05

– на всякий случай взять еще Irn-Bru в 10:00

– посмотреть инстаграм в 10:05

– тренажерный зал в 11:05

– обед в 12:15

– написать ван Дейку, что соскучился по нему, в 13:15

– снова позвонить Тренту, просто потому что, в 15:00

– посмотреть гол с углового «Барсе», потому что Трент сказал сделать это, в 15:15

– пойти в сад и попробовать повторить угловой в 15:30

– уложить детей спать в 19:00

– пожелать Тренту спокойной ночи в 22:00.

Мы подсмотрели расписание Уткина, Савина и Роналду. Теперь знаем, что они делают на карантине!