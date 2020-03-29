Робертсон составил план на день: 4 раза позвонить Тренту, написать ван Дейку, что соскучился, посмотреть гол с углового «Барсе»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон пошутил о своем распорядке дня на карантине.
«Думаю, вам будет интересно увидеть, как выглядит типичный день в изоляции для Роббо», – написал игрок в твиттере.
Расписание выглядит так:
– накормить детей в 08:00
– позвонить Тренту Александер-Арнолду в 08:25
– позаниматься йогой с парнями в 08:30
– взять Irn-Bru и освежиться в 09:00 (потому что Эндрю это заслужил)
– позвонить Тренту и проверить, все ли у него в порядке, в 09:05
– на всякий случай взять еще Irn-Bru в 10:00
– посмотреть инстаграм Джеймса Милнера в 10:05
– тренажерный зал в 11:05
– обед в 12:15
– написать ван Дейку, что соскучился по нему, в 13:15
– снова позвонить Тренту, просто потому что, в 15:00
– посмотреть гол с углового «Барсе», потому что Трент сказал сделать это, в 15:15
– пойти в сад и попробовать повторить угловой в 15:30
– уложить детей спать в 19:00
– пожелать Тренту спокойной ночи в 22:00.
Мы подсмотрели расписание Уткина, Савина и Роналду. Теперь знаем, что они делают на карантине!