Семин может согласиться на почетную должность в «Локомотиве» («СЭ»)

может остаться в «Локомотиве» в случае отставки с поста главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

Переговоры между руководством команды и 73-летним специалистом о назначении на почетную должность продвинулись достаточно далеко. Семин может принять предложение остаться в «Локомотиве» в новом качестве.

Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в течение двух дней «Локомотив» объявит об уходе Семина с поста главного тренера команды и назначит вместо него Марко Николича.

В последний период его работы команда стала чемпионом в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России.

В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз – к победе в Кубке России.