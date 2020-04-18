Семин может согласиться на почетную должность в «Локомотиве» («СЭ»)

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Юрий Семин может остаться в «Локомотиве» в случае отставки с поста главного тренера, сообщает «Спорт-Экспресс».

Переговоры между руководством команды и 73-летним специалистом о назначении на почетную должность продвинулись достаточно далеко. Семин может принять предложение остаться в «Локомотиве» в новом качестве.

Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в течение двух дней «Локомотив» объявит об уходе Семина с поста главного тренера команды и назначит вместо него Марко Николича.

В последний период его работы команда стала чемпионом РПЛ в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России.

В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз – к победе в Кубке России.

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