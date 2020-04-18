Роман Широков: «Работа Тедеско пока не нравится. «Спартак» теряет индивидуальность»

Бывший полузащитник поделился мыслями от игры красно-белых при тренере .

– Какие у вас впечатления от работы Тедеско?

– Мне лично на данный момент пока не нравится. Когда он только пришел, еще можно допустить, что нужно было набирать очки, знакомиться с командой. Но за зимнюю паузу он нисколько не поменял игру.

«Спартак» всю жизнь является атакующей командой, играющей в комбинационный футбол, играет от обороны с «Оренбургом». С «Оренбургом»!

Первый матч с «Рубином» дома «Спартак» тоже начал играть от обороны. Я не болельщик «Спартака», конечно, но кажется, что это не очень хорошо для болельщиков.

Вы теряете свою индивидуальность. Завтра к вам придет другой тренер, будете в другой футбол играть, и вы уже забудете, почему «Спартак» стал таким, почему «Спартак» – народная команда.

Народной командой «Спартак» стал из-за того, что он дарил радость футбола народу. Народ мог получить удовольствие от футбола, в который играла команда: Гаврилов, Ловчев, Рейнгольд, царство ему небесное, Черенков, Родионов.

А сейчас вы так резко перестраиваетесь, мне это непонятно. Есть какой-то результат, но пока мифический, победы чередуются с поражениями, – сказал Широков Сергею Егорову на YouTube-канале «Футбольный Биги».