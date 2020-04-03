Роман Широков: «Смотрю Соловьева. У него глубокие и интересные гости, за это можно простить его поведение»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о телеведущем .

«Не скажу, что я в восторге лично от Соловьева, насколько у него глубокие и интересные собеседники. И посмотрите оппозиционных лидеров. Думаю, качество бросится в глаза.

И Куликов, и Михеев, и Яныч Сатановский, Багдасаров, Евстафьев – любой, кто приходит, можно слушать. Мне нравятся гости. Его стиль общения за последнее время мне не импонирует.

Может, у него раздражение от того, что ему пишут, ему это не нравится, и он часто срывается на гостях. Может, я бы и понял, если бы мне так много негатива писали. Но он уже опытный товарищ и мог бы поспокойнее реагировать.

А так ему нужно отдать должное за тех гостей, которых собирает. И можно простить его поведение. Я в основном стримы вечерние смотрю, так получается», – сказал Широков.

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