Роман Широков: «Власти хотят какие-то обнуления, но сейчас у них вообще ничего не пройдет»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков критично высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавируса.

«В чем проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских. Они что, не знают, сколько народу их посещать может? Нельзя их контролировать? Для меня это загадка.

Власти делают все, чтобы люди вышли озлобленные. Они хотят какие-то обнуления, сейчас у них вообще ничего не пройдет. Первое время их поддерживали, но за месяц уже можно было давно все продумать и регламентировать.

Малоимущим людям, тем же старикам, многодетным семьям должны были выдавать маски. Остальные, наверное, должны их покупать. Тех, кто может позволить себе купить маски, наверное, процентов 50, может, чуть больше. Но раз говорят про маски, значит в них можно гулять», – сказал Широков.

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