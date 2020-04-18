Сычев попал в топ-20 самых дорогих талантов 2004 года, Руни – первый, Роналду – 6-й (Transfermarkt)

Сайт Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих молодых талантов (до 21 года) 2004 года.
Список возглавил экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, которого оценили в 37 млн евро в 18 лет.
Также в топ-20 попали экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев (10 млн евро) и бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги (10 млн).
Рейтинг самых дорогих молодых талантов в 2004 году:
1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 18 лет) – 37 миллионов
2. Хосе Антонио Рейес («Арсенал», 21 год) – 35 миллионов
3. Фернандо Торрес («Атлетико», 20 лет) – 25 миллионов
4. Робиньо («Реал», 20 лет) – 22 миллиона
5. Арьен Роббен («Челси», 20 лет) – 20 миллионов
6. Криштиану Роналду («МЮ», 19 лет) – 18 миллионов
7. Карлос Тевес («Бока Хуниорс», 20 лет) – 15 миллионов
8. Даниэле де Росси («Рома», 21 год) – 14 миллионов
9. Андрес Иньеста («Барселона», 20 лет) – 12 миллионов
10. Майкл Эссьен («Лион», 21 год) – 12 миллионов
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17. Фернандо Кавенаги («Спартак», 21 год) – 10 миллионов
18. Дмитрий Сычев («Локомотив», 20 лет) – 10 миллионов
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