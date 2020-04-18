Сычев попал в топ-20 самых дорогих талантов 2004 года, Руни – первый, Роналду – 6-й (Transfermarkt)

Сайт Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих молодых талантов (до 21 года) 2004 года.

Список возглавил экс-нападающий Уэйн Руни, которого оценили в 37 млн евро в 18 лет.

Также в топ-20 попали экс-форвард Дмитрий Сычев (10 млн евро) и бывший нападающий «Спартака» Фернандо Кавенаги (10 млн).

Рейтинг самых дорогих молодых талантов в 2004 году:

1. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 18 лет) – 37 миллионов

2. Хосе Антонио Рейес ( , 21 год) – 35 миллионов

3. Фернандо Торрес ( , 20 лет) – 25 миллионов

4. Робиньо ( , 20 лет) – 22 миллиона

5. Арьен Роббен ( , 20 лет) – 20 миллионов

6. («МЮ», 19 лет) – 18 миллионов

7. Карлос Тевес («Бока Хуниорс», 20 лет) – 15 миллионов

8. Даниэле де Росси ( , 21 год) – 14 миллионов

9. Андрес Иньеста ( , 20 лет) – 12 миллионов

10. Майкл Эссьен («Лион», 21 год) – 12 миллионов

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17. Фернандо Кавенаги ( , 21 год) – 10 миллионов

18. Дмитрий Сычев («Локомотив», 20 лет) – 10 миллионов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 10 Май 2020 в 7:34 PDT