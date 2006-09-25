«Телеспорт» требует 235 млн рублей у Rambler Group за пиратское размещение моментов игр Серии А на «Чемпионат.com»

Компания «Телеспорт груп» намерена отсудить у Rambler Group 235 млн рублей, подав иск о защите авторских прав.

На сайте , который входит в Rambler Group, были опубликованы моменты матчей чемпионата Италии, права на трансляции которого в России принадлежат «Телеспорту». Речь идет о 47 случаях нарушения авторских прав.

На сайте «Телеспорта» «Чемпионат.com» упоминается в качестве партнера. «Телеспорт» потребовал от Rambler Group, помимо денежной компенсации, прекратить распространение записей.

В пресс-службе Rambler Group заявили, что компания не признает нарушения. Иск будет рассмотрен 2 октября. Мосгорсуд наложил обеспечительные меры и потребовал заблокировать спорное видео на сайте «Чемпионат.com».

Ранее в этом месяце Rambler Group подал в суд на Mail.ru Group из-за трансляций матчей АПЛ в социальной сети «Одноклассники».

Матчи чемпионата Англии с нынешнего сезона в России транслируются на платформе Okko, который принадлежит холдингу Rambler.