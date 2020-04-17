Семак о работе в «Зените»: «Жизнь подвела меня к нелегкой участи. Но интересной»

Сергей Семак в эфире программы журналиста «После футбола» поделился мыслями о том, как стал главным тренером «Зенита».

Семак: Все получилось неожиданно. Я тогда [играя за «Зенит» в 2012 году], конечно, не предполагал, что буду тренером, тем более главным тренером, но жизнь сложилась таким образом, что шаг за шагом ситуация подвела меня к такой нелегкой участи. Но интересной.

Черданцев: Ничего себе нелегкой! Возглавили команду – и сразу чемпионы! Ровно год назад было. Хорошо помните или столько событий, не самых позитивных, что уже в памяти стирается? Первое тренерское чемпионство – это воспоминания навсегда?

Семак: В зависимости от ситуации, от условий. Конечно, первое чемпионство всегда запоминается.

У меня был опыт в «Уфе», полтора года. Он, конечно, дал возможность понять, что это за работа. Эмоции были тоже, только немножко в другом качестве. Нужно было выживать, другие какие-то аспекты выходили на первый план.

Тренеру, конечно, приятнее работать в команде, которая борется за самые высокие места. В принципе, в то время, когда я пришел, наверное, все-таки проблем хватало. Не так легко было принять это предложение, понимая, что амбиции у клуба всегда грандиозные. Проблем было очень-очень много, на мой взгляд.

«Зенит» – чемпион! Хотя Фурсенко был против Семака, а клуб отказывал тренеру в трансферах